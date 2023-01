Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230120-2-pdnms Verfolgungsfahrt mit Folgen, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 20.01.2023 um 06.30 Uhr sollte von der Funkstreife in Neumünster im Stadtteil Einfeld ein Haftbefehl vollstreckt werden. Die eingesetzten Kollegen trafen die Person fahrender Weise in ihrem PKW an. Ein Anhalten wurde jedoch ignoriert. Der 31 Jahre alte Neumünsteraner setzte seine Fahrt durch Neumünster fort. Er versuchte dabei mehrfach den ihn verfolgenden Streifenwagen davonzufahren. In der Ortschaft Bönebüttel durchbrach er eine Straßensperre, in dem er den ausgelegten Stopp-Stick versuchte zu umfahren. Ca. 300m hinter der Sperre gelang es, den PKW mit zwei Streifenwagen so einzukesseln, dass er schließlich anhielt. Dabei kam es zu mehreren Berührungen unter den beteiligten Fahrzeugen. Anschließend ließ sich die Person widerstandslos festnehmen. Die Bilanz der Festnahme sind drei leicht verletze Polizeibeamte und ein nicht mehr fahrbereiter Streifenwagen. Der Festgenommene wurde ebenfalls leicht verletzt. Er muss nun strafrechtlich für sein Handeln verantworten.

