POL-NMS: 230119-1-pdnms Feuer in Gokels

Gokels ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr wurde am 18.01.2023 gegen 19.50 Uhr ein Brand in einem leerstehendem Einfamilienhaus in der Straße Am Sportplatz in Gokels gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeikräfte begannen die Freiwilligen Feuerwehren aus den Umlandgemeinden bereits mit Löschmaßnahmen, neben dem Wohnhaus stand auch die angrenzende Scheune in Flammen. Ein Ablöschen war nicht möglich, sodass das Haus und das Nebengebäude kontrolliert niederbrannten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Wieso es zu dem Feuer kam und wie hoch der Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden, die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

