Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230117-2-pdnms Verkehrsunfall auf der BAB 210, Osterrönfeld

BAB 210/Osterrönfeld (ots)

BAB 210/Osterrönfeld/Am 16.01.2023 um 16.14 Uhr befuhr der 26 Jahre alte Fahrer den Beschleunigungsstreifen der AS Schacht-Audorf (BAB 210) in Fahrtrichtung Kiel. Beim Auffahren auf die BAB 210 missachtet er den vorfahrtberechtigten LKW, der auf der Autobahn Richtung Kiel fuhr. Es kam zur Kollision mit der Sattelzugmaschine. Der Opel Insignia wurde durch den Zusammenstoß in die provisorische Mittelschutz-Betonmauer geschoben und überschlug sich. Der Opel blieb auf der Seite liegen. Beide Insassen konnten sich auf dem PKW befreien und kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Beton-Mittelschutzmauer wurde durch den Aufprall in die Fahrspur in Fahrtrichtung Rendsburg geschoben. Daher wurde die Autobahn in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Daraufhin kam es zu langen Staus. Die Schadenshöhe beträgt etwa 30.000,-- EUR. Um 19.16 Uhr konnte die Autobahn wieder in beide Richtungen freigegeben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell