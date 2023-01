POL-NMS: 230117-1-pdnms Verkehrsunfall auf der BAB 7 Richtung Norden, Warder

Achterwehr / A 210, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am heutigen Montagmorgen, gegen 10.35 h, befuhr ein älterer BMW mit polnischen Kennzeichen die BAB 210 in Fahrtrichtung Rendsburg! Kurz vor der Abfahrt Achterwehr wurde die dort mehrfach aufgestellte Höchstgeschwindigkeit von 120 Km/h weit überschritten. In der Spitze kam der BMW 740 D auf einen Höchstwert von 218 Km/h, somit war er in der Spitze 98 km/h zu ...

mehr