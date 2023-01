Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230116-2-pdnms Deutlich zu schnell auf der A 210 unterwegs

Achterwehr / A 210, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am heutigen Montagmorgen, gegen 10.35 h, befuhr ein älterer BMW mit polnischen Kennzeichen die BAB 210 in Fahrtrichtung Rendsburg! Kurz vor der Abfahrt Achterwehr wurde die dort mehrfach aufgestellte Höchstgeschwindigkeit von 120 Km/h weit überschritten. In der Spitze kam der BMW 740 D auf einen Höchstwert von 218 Km/h, somit war er in der Spitze 98 km/h zu schnell unterwegs. Eine zivile Streife vom Polizeibezirksrevier Rendsburg konnte den BMW schließlich stoppen und überprüfen.

In der Kontrolle wurde dem 26 jährigen ukrainischen Fahrer, seine Frau nebst zwei Kleinkindern befanden sich ebenfalls im Fahrzeug, der Vorhalt der Geschwindigkeitsüberschreitung gemacht. Trotz erheblicher Sprachbarrieren konnte ihm mitgeteilt werden, dass ein saftiges Bußgeld von mindestens 1200 Euro auf ihn zukommen wird.

Als Grund für die rasante Fahrt wurde ein Besuch bei einem Arzt angegeben, da eines der Kinder Husten habe. Dies rechtfertigt jedoch in keiner Weise diese stark überhöhte Geschwindigkeit.

