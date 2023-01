Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230118-1-pdnms Die KANTSTEINHELDEN sind in Wedel!

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Neumünster (ots)

Neumünster/Die Polizei-Handpuppenbühne der Polizeidirektion Neumünster ist aktuell eine von drei Handpuppenbühnen in der Landespolizei Schleswig-Holstein, welche sich landesweit in jeweils zugewiesenen Spielbereichen in der frühkindlichen Verkehrserziehung engagieren. So besucht das Team der Polizei-Handpuppenbühne (PHB) Neumünster mit dem Präventionsstück "DIE KANTSTEINHELDEN" die Kindertagesstätten, um den 3- bis 6-jährigen Kindern das sichere Überqueren und richtige Verhalten an einer Straße zu vermitteln. Im Zeitraum vom 16.01. bis 24.01.2023 ist die PHB Neumünster mit den KANTSTEIN-HELDEN in Wedel und präsentiert ihre Verkehrserziehung den Kindern der geladenen Einrichtungen. Die PHB freut sich darauf, viele neue "KANTSTEINHELDEN" auszubilden. Sollten Sie Fragen haben oder auch für ihre Kindertagesstätte einen Spieltermin anfragen wollen, kontaktieren Sie gerne die Mitarbeiterinnen der Polizei-Handpuppenbühne Neumünster unter der Telefon-Nr.: 04321/9452145.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell