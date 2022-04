Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken, aber ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 26-jähriger Mann war am Montagabend betrunken mit dem Auto in Sinsheim unterwegs, obwohl er nicht im Besitz eines Führerscheins war. Der Mann fiel einer Polizeistreife im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Dietmar-Hopp-Straße auf und sollte überprüft werden. Er hielt zwar zunächst aufgrund der Anhalteaufforderung mittels Kelle einer Beamtin an, fuhr dann jedoch einfach in Richtung Autobahn davon. Der Beamtin fiel sofort deutlicher Alkoholgeruch auf, der ihr aus dem Fahrzeug entgegenschlug. Auch das Kennzeichen des BMW konnte sich wahrnehmen und notieren. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug sogleich mit Blaulicht und Martinshorn, verloren es jedoch schließlich aus den Augen. Eine Fahndung im Nahbereich führte nicht mehr zum Auffinden des Fahrzeugs.

Durch weitergehende Ermittlungen konnte jedoch der Fahrer des Fahrzeugs ermittelt werden. Der BMW und dessen Fahrer konnten durch Beamte der Polizei der PI Speyer an der Halteranschrift angetroffen werden. Dem 26-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

