Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230117-3-pdnms Verfolgungsfahrt durch Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am Dienstag, den 17.01.2023 um 08.18 Uhr fiel der Rendsburger Polizei ein schwarzer Opel Astra auf, der auf der Alten Kieler Landstraße bewegt wurde. Der Fahrer entzog sich jedoch einer beabsichtigten Verkehrskontrolle. Es begann eine Verfolgung durch das Stadtgebiet von Rendsburg. Im Weiteren wurde der Opel auf der Ortsumgehung von Fockbek gefahren. Dabei wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit mehrfach überschritten. So wurde auf der B 203 mit 140 km/h statt der erlaubten 100 km/h und in der 70er Zone vor dem Ortseingang Hohn mit 110 km/h gefahren. Schließlich konnte der PKW in Hohn mit drei Streifenwagen eingekesselt und angehalten werden. Am Steuer saß ein 29 Jahre alter Rendsburger, der nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Des Weiteren räumte er ein, dass er vor Antritt der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert habe. Der Fahrer muss sich nun strafrechtlich für sein Verhalten verantworten.

