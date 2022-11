Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.11.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Einbruch in leerstehendes Gebäude

Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in ein leerstehendes Haus in Aglasterhausen ein und durchsuchten dieses. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 14 Uhr am Samstag und 16.45 Uhr am Donnerstag Zutritt zu dem Gebäude im Höhenweg und entwendeten zwei leere Tresore sowie eine Luftdruckpistole. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Walldürn: Winterräder gestohlen - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Walldürn sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl von Winterrädern in Walldürn geben können. Die Kompletträder befanden sich zwischen Mittwoch, 16. November, und vergangenem Mittwoch hinter einem Haus in der Schönbornstraße. Die Täter entwendeten diese und flüchteten. Hierdurch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06282 926660 an den Polizeiposten Walldürn.

Mosbach: Pkw überschlagen - Fahrer verletzt

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit überschlug sich am Donnerstagabend ein Audi bei Seckach. Die 26-jährige Fahrerin war gegen 20.45 Uhr auf der Staße "Am Schefflenzer Weg" von Oberschefflenz in Richtung Seckach unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und geriet im Grünstreifen ins Schleudern. Das Fahrzeug schlitterte dabei in einen angrenzenden Acker und überschlug sich mehrmals. Anschließend kam der Audi auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde durch andere Verkehrsteilnehmer aus ihrem Fahrzeug geborgen und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell