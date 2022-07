Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220708 - 0722 Frankfurt-Nordend: Wechselfallenbetrug

Frankfurt (ots)

(la) Einem bislang unbekannten Trickbetrüger gelang am Donnerstag, dem 7. Mai 2022, gegen 15:00 Uhr, in einem Kiosk in der Berger Straße ein sogenannter Wechselfallendiebstahl. Der Täter kaufte ein Getränk im Wert von 1,70 Euro und bezahlte mit einem 100 Euro-Schein. Dann verwickelte er die Kassiererin in ein Gespräch und verwirrte sie, indem er sich mehrfach Geldscheine in unterschiedlicher Stücklung ausgeben ließ. Erst als der Täter den Kiosk verlassen hatte fiel der Angestellten auf, dass sie 50 Euro zu viel ausgehändigt hatte. Der Trickbetrüger wird beschrieben als etwa 40- 45 Jahre alt. Schwarze, graue circa 5 mm lange Haare. Er trug eine schwarze Hose und ein blaues T-Shirt.

