Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220708 - 0721 Frankfurt/Bergen-Enkheim: Frau beißt Polizeibeamtin

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Freitag (08. Juli 2022) leistete eine 49-jährige Frau Widerstand, als Polizeibeamte sie in ihrer Wohnung antrafen. Dabei erlitt eine Beamtin eine Bissverletzung.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme eines Falles der häuslichen Gewalt suchten Polizeibeamte um kurz nach Mitternacht die Wohnanschrift der Beschuldigten in Bergen-Enkheim auf. Aufgrund ihres Krankheitsbildes und des fremdgefährdenden Verhaltens gegenüber ihrem Ehemann, sollte sie einem Arzt vorgestellt werden. Als die Beamten die 49 Jahre alte Frau aus der Wohnung begleiteten, wehrte sie sich jedoch und trat in ihre Richtung. Im weiteren Verlauf gelang es ihr, einer Polizeibeamtin in den Zeigefinger zu beißen, die trotz getragener Handschuhe so verletzt wurde, dass sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnte.

Die vermutlich an einer psychischen Erkrankung leidende Frau wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell