Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220707 - 0720 Frankfurt - Innenstadt: Raub am Willy-Brandt-Platz

Frankfurt (ots)

(la) Am Mittwoch, den 7. Juli 2022, kam es gegen 04:00 Uhr morgens zu einem Raub am Willy-Brandt-Platz.

Zwei 19- und 17-Jährige gingen auf dem Willy-Brandt-Platz in Richtung Main, als drei unbekannte Täter von hinten an sie herantraten. Einer der Täter schlug dem 19-Jährigen ins Gesicht und entwendete dessen Handy. Ein anderer schlug dem 17-Jährigen in den Bauch und nahm sich dessen Handy. Während zwei der Angreifer flüchteten, bot der dritte Täter dem 17-Jährigen an, dass er sein Handy wiederbekommen könnte, wenn er ihm Geld gebe. Der 17-Jährige übergab dem Täter 25,- Euro, woraufhin er sein Telefon zurückerhielt. Danach flüchtete der dritte Täter in die Taunusstraße.

Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: nordafrikanisch, schwarz gekleidet, weiße Schuhe. 2. Täter: nordafrikanisch, circa 180 cm, kräftige Statur, weiße Louis Vuitton Jacke, blaue Jeans. 3. Täter: nordafrikanisch, circa 180 cm, weißer Pullover, schwarze Jogginghose.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell