Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Elisabethstraße

Herzogstraße - Pkw kollidiert beim Abbiegen mit Pedelecfahrer - Zweiradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 13. Juni 2022, 20:15 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Abend der 21-jährige Fahrer eines Pedelecs nachdem er im Kreuzungsbereich Elisabethstraße / Herzogstraße von dem Pkw einer 44-Jährigen erfasst wurde.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr die Fahrerin des Land Rover Evoque aus Richtung Rheinkniebrücke kommend auf der Herzogstraße. Von hier wollte die 44-Jährige nach rechts auf die Elisabethstraße abbiegen. Der 21-jährige Fahrer des Pedelecs wollte in diesem Moment von der Herzogstraße nach links in die Elisabethstraße abbiegen. In diesem Moment kam es zum Zusammenprall mit dem nach rechts abbiegenden Pkw der 44-Jährigen aus Mönchengladbach. Der 21-jährige Düsseldorfer stürzte auf die Fahrbahn und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 44-Jährige blieb unverletzt. Größere Verkehrsbehinderungen ergaben sich nicht.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell