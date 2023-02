POL-SI: #OnlineAmLimit - Sprechstunde der Polizei Siegen-Wittgenstein anlässlich des Safer Internet Day - #polsiwi

Siegen (ots) - Zwischen Montagnachmittag (30.01.2023), ca. 17:00 Uhr, und Dienstagmorgen, ca. 08:00 Uhr, sind unbekannte Täter in ein mehrstöckiges Gebäude in der Friedrichstraße in Siegen eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu Räumlichkeiten in unterschiedlichen Etagen. Im Inneren brachen sie Schränke und Schubladen auf. Ob und wenn ja ...

