POL-LIP: Lügde-Elbrinxen. Brand auf Campingplatz.

Lippe (ots) - Samstagmorgen (10.12.2022) versuchte ein bislang Unbekannter in die Kindertagesstätte an der Brunnenstraße einzudringen. Ein Zeuge überraschte den Einbrecher gegen 9 Uhr, als dieser gerade dabei war, eine Tür aufzubrechen. Der Zeuge sprach den Täter an, der daraufhin in Richtung der angrenzenden Kleingartenanlage flüchtete. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Der Einbrecher ...

mehr