Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Rollstuhlfahrer attackiert.

Lippe (ots)

Ein bislang Unbekannter schlug am Montag (12.12.2022) auf einen 34-jährigen Rollstuhlfahrer aus Lage ein. Dieser musste anschließend mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren werden. Der Lagenser befand sich - gemeinsam mit einem 51-jährigen Bekannten - in der Langen Straße, zwischen dem Kirchweg und der rückwärtigen Seite der Marktkirche. Gegen 18:45 Uhr ging der Täter grundlos auf den 34-Jährigen los. Er schlug ihn bis er aus seinem Rollstuhl fiel und attackierte den am Boden liegenden Mann darüber hinaus weiter. Anschließend flüchtete der Täter auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Der Schläger soll circa 1,80 m groß sein, kurze braune Haare und einen braunen Vollbart haben. Er soll russisch sprechen und zur Tatzeit mit einer Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Die unmittelbar eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zum Erfolg. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf die Identität des Angreifers geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05222 98180 bei der Kripo in Bad Salzuflen.

