Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brachen in zwei Bürokomplexe ein-Polizei bittet Zeugen um Hinweise #polsiwi

Siegen (ots)

Zwischen Montagnachmittag (30.01.2023), ca. 17:00 Uhr, und Dienstagmorgen, ca. 08:00 Uhr, sind unbekannte Täter in ein mehrstöckiges Gebäude in der Friedrichstraße in Siegen eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu Räumlichkeiten in unterschiedlichen Etagen. Im Inneren brachen sie Schränke und Schubladen auf. Ob und wenn ja welche Gegenstände die Einbrecher entwendeten, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Siegener Kriminalkommissariat bereits übernommen hat. Die Kripo bittet Zeugen sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

