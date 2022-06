Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220627 - 0680 Frankfurt-Preungesheim: Über 1,1 KG Drogen bei Kontrolle gefunden

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntag, den 26. Juni 2022, kam es gegen 20:00 Uhr, zu drei Festnahmen nach einem fehlgeschlagenen Drogenhandel.

Am Sonntagabend fuhr eine Zivilstreife zufällig hinter einem Streifenwagen durch Preungesheim. Am Dachsberg, bemerkte sie, dass zwei männliche Heranwachsende auf dem Parkplatz des REWE-Markts mehrfach auffällig in Richtung des Streifenwagens schauten. Zeitgleich kam ein 22-jähriger Mann auf das Polizeiauto zugerannt und zeigte mehrfach, wildgestikulierend auf die beiden Heranwachsenden, die daraufhin wegrannten. Die Zivilstreife konnte die Beiden in der August-Schanz-Straße festnehmen, als sie gerade in ein Taxi steigen wollten. Bei der Kontrolle fanden die Beamten bei dem 18- und 19-Jährigen jeweils ein Einhandmesser, 850,- Euro Bargeld und knapp 400 Gramm Haschisch. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Täter versucht hatten, den 22-Jährigen bei einer Drogenübergabe auszurauben. Der 22-Jährige erlitt dabei eine leichte Schnittverletzung an der Hand und rief einen Krankenwagen. Auf Grund der neuen Situation wurde nun die Wohnung des 22-Jährigen durchsucht. Dort konnten die Polizisten neben 780 Gramm Haschisch und Cannabis noch 450,- Euro Bargeld mehrere Mobiltelefone und ebenfalls ein Einhandmesser sicherstellen.

Alle drei Personen wurden daraufhin mit in das Polizeipräsidium Frankfurt verbracht, von wo aus sie am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell