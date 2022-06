POL-F: 220626 - 0678 Frankfurt-Bornheim: Festnahmen auf Baustelle

Frankfurt (ots) - (fue) Am Samstag, den 25. Juni 2022, gegen 21.30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Lebensmittelgeschäft in der Kaiserstraße gerufen. Zu dem genannten Zeitpunkt hielt sich dort ein 30-jähriger Mann mit freiem Oberkörper auf, welcher sich einen Kaffee am Automaten abfüllte und sich dazu eine Topfentasche mitgenommen hatte. Von dem ...

mehr