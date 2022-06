Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220626 - 0676 Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 25. Juni 2022, gegen 01.25 Uhr, war der 52-jährige Fahrer eines BMW der 8er Reihe auf der BAB 661 in Richtung Oberursel unterwegs.

An der Anschlussstelle Offenbach-Kaiserlei prallte er mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache mittig gegen den Fahrbahnteiler, welcher den Fahrstreifen zur Ausfahrt von der Hauptfahrbahn trennt. Der Aufpralldämpfer sowie der BMW wurden durch die Wucht des Aufpralles zerstört. Der Fahrer des Wagens wurde durch den Unfall leicht verletzt, er wurde anschließend mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem 52-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 100.000 EUR), an dem Aufpralldämpfer Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell