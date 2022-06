Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220624 - 0673 Frankfurt/Bergen-Enkheim: Raub auf Busfahrer

Frankfurt (ots)

(dr) Heute Morgen (24. Juni 2022) kam es in Bergen-Enkheim zu einem Raub auf einen Busfahrer. Der unbekannte Täter erbeutete Geld aus einer Geldkassette.

Gegen 05:05 Uhr befand sich ein 38-jähriger Busfahrer in einem Toilettenhäuschen in der Marktstraße. Als er dieses wieder verließ, stellte er fest, wie sich im vorderen Bereich des offenstehenden Busses ein Mann an der Geldkassette bediente.

Der Busfahrer sprach den Langfinger an, welcher dem 38-Jährigen daraufhin Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Erneut entnahm der Unbekannte Bargeld aus der Kassette. Mit rund 10 Euro Münzgeld verließ dieser den Bus und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 175 cm groß, jugendliche Erscheinung, mitteleuropäisches Aussehen, korpulente Statur; bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzer Jogginghose und einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell