Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Deichstraße

Hoya (ots)

tei Am heutigen Montagmittag ist es gegen 13:25 Uhr in der Deichstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Sattelzug touchierte in Höhe der Gaststätte "Lindenhof" im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Dadurch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden am Fahrzeug. Nach Angaben mehrerer Zeugen stieg der Beifahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs noch aus und begutachtete den Schaden, ehe sich der Sattelzug unerlaubt vom Unfallort entfernte. Das Polizeikommissariat Hoya bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall, dem oder der Flüchtigen oder dem Sattelzug geben können, sich telefonisch unter der 04251-934640 zu melden.

