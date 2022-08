Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Fahrradladen im Visier Krimineller

Täter schlagen Scheibe ein und flüchten

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein Fahrradladen in der Mollerstraße geriet am frühen Dienstagmorgen (30.8.) in das Visier Krimineller. Gegen 0.30 Uhr hatten zwei noch unbekannten Täter die Aufmerksamkeit der Anwohner auf sich gezogen, als sie die Scheibe des Geschäfts einschlugen und im Anschluss auf zwei Fahrrädern flüchteten. Ob es sich bei den Fahrrädern um Stehlgut aus dem Laden handelt, ist derzeit noch unbekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Nach ersten Hinweisen waren beide Täter dunkel bekleidet und trugen FFP2 Masken. Weitere Details zur Beschreibung der Personen liegen den Beamten aktuell nicht vor. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittlerinnen und Ermittler Zeugen, die ergänzende Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-41110 sind die für diesen Fall zuständigen Beamten des Kommissariats 43 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell