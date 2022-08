Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Wertgegenstände aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots)

Auf zurückgelassene Wertgegenstände in einem Auto hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Sonntag (28.8), 16.15 Uhr und Montagmorgen (29.8) gegen 5.15 Uhr in der Dieburger Straße abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu einem dort geparkten grauen Golf und entwendeten unter anderem Münzgeld und Parfüm. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

