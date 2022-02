Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Sonderposten-Marktes in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen beschädigte Mittwoch gegen 13:00 Uhr eine Ford-Fahrerin beim Einparken einen bereits geparkten VW. Die 60-jährige Geschädigte befand sich zum Unfallzeitpunkt noch in ihrem Wagen und versucht die Verursacherin, welche bereits fußläufig auf den Weg in den Markt war, durch Rufen zu stoppen und auf den Schaden aufmerksam zu machen. Aus gesundheitlichen Gründen war es der Geschädigten nicht möglich der Verursacherin schnell genug zu folgen und verlor diese im Markt aus den Augen. Als die 60-Jährige aus dem Markt kam, stieg die Ford-Fahrerin in ihren Wagen und fuhr davon. Den eingesetzten Polizisten wurde das notierte Kennzeichen für weitere Ermittlungen übergeben. Die Unfallflüchterin erwartet nun eine Strafanzeige.

