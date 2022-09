Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei Hoya sucht Hinweise zu Unfallflüchtigem

Lemke (ots)

(LUE) Am 25.09.2022, gegen 15:30 Uhr, wird dem Polizeikommissariat aus Hoya eine Verkehrsunfallflucht auf der Nienburger Straße zwischen der B6-Abfahrt "Lemke" und dem Ortseingang Lemke gemeldet. Ein 75-jähriger Fahrzeugführer befuhr hierbei aus Richtung Nienburg kommend in Richtung Lemke die Nienburger-Straße mit seinem Wohnmobil. Gemeinsam mit seiner Frau war er auf dem Rückweg aus dem Urlaub. Dabei sei ihm nach eigenen Angaben ein weißer Transporter in Richtung Nienburg entgegengekommen. Trotz des Zusammenstoßes beider Spiegel habe das andere Fahrzeug seine Fahrt fortgesetzt. Am Wohnmobil ist ein Schaden entstanden. Die Polizei aus Hoya benötigt zur Ermittlung des anderen Unfallbeteiligten nun sachdienliche Hinweise von in unmittelbarer Nähe fahrenden Zeugen oder des Unfallbeteiligten selbst, der eventuell selbst keinen Schaden an seinem Fahrzeug hat. Wer nützliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Hoya unter der Telefonnummer 04251-934640.

