Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Einbruch in einen Verbrauchermarkt

Am Sonntag, 19. Februar 2023, kurz nach 14.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in einen Verbrauchermarkt in der Straße Im Hofe ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Sonntag, 19. Februar 2023, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 04.00 Uhr entwendeten unbekannte Person die Geldbörse und das Mobiltelefon einer 23-jährigen Frau aus Vechta. Im genannten Zeitraum hatte die sie ihre Jacke samt Geldbörse und Mobiltelefon an der Garderobe einer Gaststätte in der Große Straße aufgehängt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 19. Februar 2023, um 12.09 Uhr befuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Vechta die Bundesstraße 69, obwohl ihm die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 19. Februar 2023, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Vechta auf dem Stoppelmarktgelände im öffentlichen Verkehrsraum, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Er gab an, für die Fahrschule üben zu wollen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Halterin, eine 33-jährige Frau aus Vechta, saß auf dem Beifahrersitz. Auch sie erwartet ein Ermittlungsverfahren, da sie die Fahrt zugelassen hatte.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 19. Februar 2023, um 2.15 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Auto rückwärts aus einer Hofeinfahrt im Heinrich-Heine-Weg. Dabei stieß die Person mit dem Heck gegen einen Findling, welcher sich gegenüber auf einem Grundstück befand. Der Findling wurde dadurch aus dem Boden gerissen und stand schräg. Die Buchsbaumhecke davor wurde auf einer Länge von 50 cm beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Von Montag, 13.02.2023, 16.30 Uhr, bis Samstag, 18. Februar 2023, 11.00 Uhr, parkte eine 25-jährige Frau aus Vechta ihren grauen Ford Fiesta am Wegrand an der Graf-von-Stauffenberg-Straße. Als sie wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie mehrere Beschädigungen am linken Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

