POL-GT: Versuchter Einbruch am Eisweg - Täter flüchtet

Halle/ Westf. (MK) - Die Polizei Gütersloh wurde am frühen Donnerstagabend (01.12., 19.25 Uhr) über einen versuchten Wohnungseinbruch in eine Erdgeschosswohnung am Eisweg informiert. Den Erkenntnissen nach versuchte ein bislang unbekannter Täter über den Balkon in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Nachdem ein Bewohner ein verdächtiges Geräusch gehört hatte, nahm er den Einbrecher vor der Balkontür wahr. Dieser flüchtete unmittelbar zu Fuß in unbekannte Richtung. Es habe sich um einen etwa 1,80 - 1,90 Meter großen Mann mit sportlicher Statur gehandelt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat im Bereich des Tatortes am Eisweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

