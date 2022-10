Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Sexuelle Belästigung im Zug - Bundespolizei Kiel kann Täter stellen und festnehmen

Kiel (ots)

28-jähriger Mann fasste zwei Frauen ohne Erlaubnis an die Oberschenkel und konnte im Nachgang durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen werden.

Zwei Frauen fuhren gestern Abend (18.10.2022) mit dem Zug aus Husum in Richtung Kiel. In Owschlag stieg der 28-jährige Mann ein und ging durch den Zug. Der Zug war gut gefüllt und die Anzahl der Sitzplätze rar. Auf Höhe einer Sitzreihe blieb er stehen und deutete an, dass er dort sitzen möchte. Die anwesende erste Geschädigte nahm ihren Rucksack von der Sitzfläche neben sich weg und er setzte sich zu ihr. So gleich begann er übergriffig zu werden, berührte mit seinem Bein den Oberschenkel der Frau und rieb sein Bein daran. Gleichzeitig fasste er der Frau ans Knie und wollte mit seiner Hand hochwandern. Die Frau sprang auf und machte ihm unmissverständlich klar, dass er seine Handlungen zu unterlassen habe. Er verließ seinen Platz und ging weiter durch den Zug bis zur zweiten geschädigten Frau. Hier wiederholte er sein Spiel, wurde aber durch die Frau abgewiesen. Ein unbekannt gebliebener Reisender kam ihr zur Hilfe und der 28-Jähriger verschwand in Richtung hinteres Abteilende. Über den Notruf wurde die Landespolizei alarmiert, die sofort die Bundespolizei in Kiel anrief. Durch dieses gute Zusammenspiel beider Behörden und der Personenbeschreibung des Täters, wurde der Mann im Hauptbahnhof Kiel vorläufig festgenommen. Die zwei geschädigten Frauen wurden zum Tathergang befragt und stellten Strafanzeige gegen den Mann. Dieser wurde mit zur Wache genommen und dort überprüft. Gegen ihn wurden Strafanzeigen durch die Bundespolizei gefertigt. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

