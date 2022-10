Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Festnahme von zwei Graffitisprayern durch die Bundespolizei am Lübecker Hauptbahnhof

Lübeck (ots)

Zwei 43-jähriger Männer wurden auf frischer Tat betroffen, als sie gerade dabei waren Güterwaggons der DB AG mittels Farbdosen zu besprühen. Beide wurden mit zur Dienststelle genommen.

Der Hauptbahnhof Lübeck, mit seiner Abstellgruppe für Züge, gehört zu den Schwerpunkten für Sachbeschädigungen in Form von Graffiti im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei Kiel. Samstagabend (08.10.) gegen 23:30 Uhr war eine Streife der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Bad Bramstedt im Einsatz gegen die Sprayer Szene, als sie deutliche Sprühgeräusche und das Klackern von Farbdosen vernahmen. Auch lag der Geruch frischen Lacks in der Luft. Die Streife näherte sich behutsam dem vermeintlichen Tatort und konnte bereits aus ca. 50m Entfernung zwei 43-jährige Männer beim Besprühen von Güterwaggons beobachten. Ihrem Überraschungsmoment ausnutzend, begaben sie sich weiter in Richtung der Sprayer und sprachen die Männer im geeigneten Moment an. Sichtlich überrascht ließen sich die Zwei widerstandlos und ohne Fluchtgedanken vorläufig festnehmen. Bei den beiden Männern wurden zudem Taschen und Sprühdosen sowie zwei Trittleitern aufgefunden und durch die Beamten sichergestellt. Die beiden Täter hatten bereits zwei andere Waggons großflächig mit ihren Farben besprüht und waren gerade dabei einen nächsten Waggon zu besprühen als die Bundespolizei kam. Beide wurden mit zur Dienststelle genommen, durchsucht und erkennungsdienstlich behandelt. Nach Fertigung der Strafanzeige durften beide Männer die Dienststelle verlassen. Die Ermittlungen der Bundespolizei gegen die beiden Sprayer sind am Laufen. Die hohe Anzahl an Sachbeschädigungen in Form von Graffiti und Farbschmierereien erzeugt aufgrund des erheblichen Reinigungsaufwand einen hohen finanziellen Schaden, in diesem Fall zum Nachteil der DB AG.

