BPOL-KI: Skurriler Diebstahl von Toilettenpapier und Einweghandtücher am Lübecker Bahnhof. - Bundespolizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht des 03.10.2022 zwei Aufbewahrungsbehältnisse gewaltsam aufgebrochen und 256 Rollen Toilettenpapier und 100 Einheiten Einweghandtücher gestohlen.

Da staunte der Mitarbeiter der DB AG nicht schlecht, als er am Sonntagmorgen (03.10) gegen 08:30 Uhr zu den Behältnissen zur Aufbewahrung von Hygieneartikeln am Lübecker Bahnhof kam. Diese waren in der Nacht durch Unbekannte aufgebrochen worden. Jetzt rief er die Bundespolizei in Lübeck, um den Diebstahl zu melden. Der Mann teilte den Beamten vor Ort mit, dass sich mit Ende der Nachtschicht um 02:30 Uhr noch beide Behälter in einem einwandfreien Zustand befanden. Danach müssen sich die Unbekannten zu den Behältern begeben haben und beide Behälter gewaltsam aufgebrochen haben. Sie entwendeten 256 Rollen Klo-Papier und 100 Einheiten Einweg Papierhandtücher zu je 150 Blatt. Für den Abtransport dieser großen Menge wird angenommen, dass dort gelagerte Plastikmüllsäcke genutzt wurden. Was die Täter mit der großen Menge an Hygieneartikeln vorhaben, blieb unbekannt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu diesem skurrilen Diebstahl aufgenommen. "Wer kann Angaben zur Tat in der Zeit von 02:30 Uhr bis 08:30 Uhr machen?" Hinweise an die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0431 / 98 07 1 - 210 Oder an jede andere Polizeidienststelle.

