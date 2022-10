Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Nicht die richtige Fahrkarte vorgelegt. 17-Jähriger fährt ohne Fahrkarte und leistet Widerstand

Kiel (ots)

17-Jähriger stieg in Kiel in einen Zug in Richtung Raisdorf, besaß aber nur eine Fahrkarte von Raisdorf nach Preetz. Zugbegleiterin(ZUB) bittet mitreisenden Bundespolizisten um Hilfe bei der Personalienfeststellung. Der Mann leistet Widerstand gegenüber dem Bundespolizisten.

Eigentlich wollte der Bundespolizist nach dem Nachtdienst nur noch zu Bett, aber es kam erst einmal anders. Sonntagmorgen (09.10) gegen 05.45 Uhr wurde der Kollege durch die ZUB des Zuges angesprochen. Bereits am Hauptbahnhof Kiel war ein 17-jähriger Mann in den Zug eingestiegen und dort schon aufgefallen, weil er seine Schuhe auf die Sitzpolster abgelegt hatte. Nachdem der Zug angefahren war, kontrollierte die ZUB die Fahrkarten der Reisenden und kam auch zu dem 17-Jährigen an den Platz. Der Mann zeigte seine gültige Monatskarte in seiner Geldbörse vor, allerdings war diese nur gültig für die Fahrstrecke Raisdorf - Preetz. Die ZUB erklärte dem Mann, dass er keine gültige Fahrkarte für die Strecke vom Kieler Hauptbahnhof bis nach Raisdorf hatte und deshalb ein erhöhtes Beförderungsgeld in Höhe von 60 Euro fällig wurde. Sie fragte nach seinen Personalien und wurde sofort aggressiv verbal angegangen Sie bat den Bundespolizisten um Unterstützung bei der Feststellung der Personalien des Mannes. Der Beamte forderte den Mann auf sich auszuweisen, wurde aber nur von diesem angeschrien. Seine Geldbörse behielt er weiterhin in seiner Hand Nachdem mehrere Versuche an die Personalien zu gelangen scheiterten, schloss die ZUB den Mann von der Weiterfahrt mit dem Zug aus. Der 17-Jährige sprang von seinem Sitz hoch und baute sich bedrohlich vor dem Beamten auf und steckte seine Geldbörse demonstrativ in die Innentasche seiner Jacke. Eine erneute Aufforderung zur Herausgabe seiner Geldbörse und seines Ausweises verpuffte. Der Kollege eröffnete dem jungen Mann, dass er ihn jetzt anfassen werde und ihm die Geldbörse aus seiner Jacke holen werde

Mehrfach schrie er "Meinen Ausweis bekommst du nicht" und wollte sich der Durchsuchung entziehen. Der Beamte forderte die ZUB auf, die Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof zur Unterstützung zu holen. Kurz vor dem Haltepunkt Raisdorf wurde der Mann zusätzlich aufgefordert den Zug zu verlassen.

Dazu wurde er am Arm gepackt und in Richtung Ausgang geschoben, um die Maßnahmen auf dem Bahnsteig weiterzuführen. Da er weiterhin Widerstand durch Sperren leistete, wurde er durch den Beamten zu Boden gebracht und dort fixiert. Die Geldbörse wurde aus der Innentasche entnommen.

Anschließend wurde er vom Kollegen vom Boden aufgehoben und aus dem angehaltenen Zug gebracht. Die angeforderte Streife der Bundespolizei war bereits am Bahnhof in Raisdorf eingetroffen und übergab die Personalien an die ZUB. Dem Mann wurde eröffnet, dass gegen ihn Strafanzeigen gefertigt werden und er wurde anschließend vor Ort aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Jetzt endlich konnte der Kollege nach Hause fahren und sich zu Bett begeben.

