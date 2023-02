Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl

In der Nacht von Sonntag, 19. Februar 2023 auf Montag, 20. Februar 2023 hat eine bislang unbekannte Person im Bittgang von einer Terrasse Angelzubehör entwendet. Dabei handelte es sich um eine Angelrute, einen Schlafsack, einen Stuhl und Futter. Bereits am 14. Februar 2023 wurde ein Teil der Ausrüstung entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 19. Februar 2023, 22.15 Uhr, und Montag, 20. Februar 2023, 12.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Kennzeichen eines Pkw, welcher in der Straße Achtern Thun stand. Dabei wurde auch die Kennzeichenhalterung beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16. Februar 2023, und Samstag, 18. Februar 2023, 15.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus dem unverschlossenen Gartenhaus diverse Werkzeuge und alkoholische Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Bakum - Einbruch in Garage

Am Montag, 20. Februar 2023, in der Zeit von 03.10 Uhr bis 03.30 Uhr begaben sich drei unbekannte, männliche Personen in der Büscheler Straße auf das umzäunte Grundstück eines Wohnhauses. Anschließend brachen sie in eine Garage ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum, (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Visbek - Diebstahl eines Pedelec

Von Samstag, 18. Februar 2023, 18.00 Uhr bis Sonntag, 19. Februar 2023, 09.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen in eine Garage in der Straße Halter und entwendeten ein dort verschlossen abgestelltes Pedelec des Herstellers Gazelle, Arroyo C7. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 19. Februar 2023, zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen in der Lindenstraße ein verschlossen abgestelltes Damenfahrrad der Marke Stevens Elegance. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Pedelec-Diebstahl

Am Dienstag, 14. Februar 2023, zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damen E-Bike der Marke Kettler Quadriga P 5 RTW 55. Dieses stand verschlossen in der Mühlenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Visbek - Einbruchsdiebstahl in Gaststätte

Von Sonntag, 19. Februar 2023, 23.00 Uhr bis Montag, 20.02.2023, 04.00 Uhr brachen unbekannte Personen in eine Gaststätte an der Overbergstraße ein. In der Gaststätte wurden zwei Geldspielautomaten mit vorgefundenen Schlüsseln geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek, (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Bakum - Diebstahl von Firmengelände

Von Samstag, 18. Februar 2023, 15.30 Uhr bis Montag, 20. Februar 2023, 06.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Rudolf-Diesel-Straße auf das Firmengelände eines metallverarbeitenden Betriebes. Hier demontierten sie von zwei auf dem Gelände abgestellten Sattelzugmaschinen die Steuergeräte und entwendeten diese. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Samstag 18. Februar 2023, 18.00 Uhr und Sonntag, 19. Februar 2023, 16.00 Uhr, besprühte eine bislang unbekannte Person die Außenfassade eines neu angelegten Parkhauses in der Vogtstraße mit blau/gelber Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Sonntag, 19. Februar 2023, 20.00 Uhr und Montag, 20. Februar 2023, 9.00 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person mit roter Farbe eine weiße Hauseingangstür in der Von-Schiller-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 20. Februar 2023, um 9.05 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Kleinkraftradfahrer auf der Lohner Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann aus Damme nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten

Am Montag, 20. Februar 2023, kam es zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr in der Krankenhausstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen BMW 525D. Hierdurch entstand Sachschaden im Bereich der hinteren Tür der Beifahrerseite in Höhe von 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zwischen 13.45 Uhr und 14.45 Uhr kam es in der Marienstraße zu einer weiteren Unfallflucht: Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug die vordere Stoßstange eines im Parkhaus des St. Franziskus-Hospital abgestellten schwarzen VOLVO XC60. Anschließend entfernte sich der Schadensverursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 18. Februar 2023, kam es gegen 19.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Imbisses in der Oyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines dunklen Kleinwagens beschädigte beim Ausparken den dort abgestellten MERCEDES-BENZ E 400d 4 Matic im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe beträgt 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Montag, 20. Februar 2023, kam es gegen 5.30 Uhr auf der Oldenburger Straße (Bundesstraße B69) zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden: Ein 33-jährigr PKW-Fahrer aus Diepholz fuhr auf einen vor ihm fahrenden 29-jährigen Autofahrer aus Lohne auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den Aufprall wurde der PKW des Lohners zwischen die Leitplanke und das Fahrzeug eines 64-Jährigen aus Damme hindurchgeschoben. Der 29-Jährige erlitt einen Schock. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Fahrzeuge des Diepholzers und des Lohners waren nicht mehr fahrbereit. Am PKW des Dammers entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 25000 Euro.

