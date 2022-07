Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluß

Heimbach / Nahe (ots)

Am Samstag, 16.07.2022 gegen 21:10 Uhr ereignete sich innerorts Heimbach / Nahe vor einer Gaststätte ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Unfallverursacher stieß mit seinem Fahrzeug beim rückwärtsausparken gegen ein stehendes Fahrzeug, wodurch Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher stieg aus ihrem Fahrzeug, schaute sich die Beschädigung an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungsduldungspflicht nachzukommen. Im Rahmen Unfallaufnahme sowie Zeugenangaben konnte der Verursacher an der Halteradresse angetroffen werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Aufgrund der Geltendmachung des Nachtrunks wurden zwei Blutproben entnommen, der Führerschein vor Ort sichergestellt.

