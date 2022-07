POL-EL: Rastdorf - Pkw-Fahrerin bei Unfall verletzt

Meppen (ots) - Am Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in ein Einzelhandelsgeschäft an der Fürstenbergstraße in Meppen eingebrochen. Sie beschädigten gegen 5 Uhr eine Glasscheibe und gelangten so in die Räume. Vermutlich wurden sie durch den ausgelösten Alarm bei der Tat gestört und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, ...

