Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - In Garage und Gartenhütte eingebrochen

Geeste (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Garage sowie in einer Gartenhütte an der Straße Kottbree in Geeste eingebrochen. Sie entwendeten aus der Garage zwei Pedelecs sowie ein Mountainbike. Aus der Gartenhütte entwendeten die Täter ebenfalls zwei Pedelecs. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell