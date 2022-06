POL-EL: Wietmarschen - Tor beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Dienstag kam es in dem Aldi-Markt an der Kistemakerstraße in Nordhorn zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen 18.40 und 19.15 Uhr die Geldbörse des Opfers aus dem Einkaufswagen. Anschließend entnehmen die Täter das darin befindliche Bargeld. Die Geldbörse wurde anschließend von einem bislang unbekannten Finder an der Kasse abgegeben. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, ...

