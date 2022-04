Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei Dresden vollstreckt Haftbefehle

Dresden (ots)

Am Donnerstagmorgen (07.04.2022) gegen 07:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Eurocity, aus Prag kommend, in Fahrtrichtung Dresden einen Passagier, der laut Aussage des Zugbegleiters, ohne gültigen Fahrschein unterwegs sei. Eine Überprüfung des 29-Jährigen ergab zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Sachbeschädigung und der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen Diebstahls in mehreren Fällen und versuchter Körperverletzung. Die Gesamtgeldstrafe in Höhe von 1.094 Euro konnte der Tscheche nicht begleichen und wurde durch die Bundespolizei Dresden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, um seine Restfreiheitsstrafe von 94 Tagen anzutreten.

Am späten Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr wurde ein Lette im Hauptbahnhof Dresden von Bundespolizisten kontrolliert. Ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen gemeinschaftlichem Diebstahl in Höhe von 273,50 Euro konnte durch den 21-Jährigen nicht beglichen werden. Die Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verbüßt er in einer Justizvollzugsanstalt.

