Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Betrunkener verletzt Bundespolizist

Dresden (ots)

Am gestrigen Sonntagmittag (27.03.2022), wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof Dresden Neustadt auf eine körperliche Auseinandersetzung aufmerksam. Die Beamten trennten die Personen, wobei sich ein 44-Jähriger nicht beruhigen ließ und weiterhin aggressiv auftrat. Es erfolgte die Mitnahme des russischen Staatsangehörigen in die Wache. Dort attackierte der alkoholisierte Mann (1,6 Promille) unvermittelt einen Bundespolizisten mit mehreren Faustschlägen in das Gesicht. Der Beamte erlitt eine Fraktur des Nasenbeins sowie Schädel- und Gesichtsprellungen. Er wurde ambulant versorgt und war nicht mehr dienstfähig. Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet. Was der Auslöser für die zuvor eskalierte Streitigkeit war, ist derzeit noch unklar.

