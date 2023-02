Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Einbruch in Garage

Zwischen Sonntag, den 19.Februar 2023, gegen 18.00 Uhr, und Montag, den 20. Februar 2023, um 07.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage eines 44-Jährigen am Holtesch ein. Hier durchsuchten sie einen PKW und entwendeten diverses Werkzeug sowie alkoholische Getränke, die sich in der Garage befanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Bösel - Dieseldiebstahl

Zwischen Montag, den 20. Februar 2023, gegen 16.45 Uhr, und Dienstag, den 21. Februar 2023, um 07.30 Uhr, kam es im Bereich einer Baustelle im Neuland zu einem Dieseldiebstahl: Bislang unbekannte Täter entwendeten aus drei dort abgestellten Baufahrzeugen insgesamt mehrere hundert Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Tel.: 04494-922620 entgegen.

Friesoythe- Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Dienstag, den 21. Februar 2023, gegen 15.15 Uhr, torkelte ein stark alkoholisierter 42-jähriger Friesoyther auf der Fahrbahn der Altenoyther Straße. Mehrere Fahrzeuge mussten ihm ausweichen und alarmierten die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie den Mann in einem Graben liegend vor. Nachdem er durch die Beamten angesprochen worden war, stand er auf und wollte erneut trotz starken Berufsverkehrs auf die Fahrbahn laufen. Als die Beamten ihn daran hindern wollten, schlug er um sich. Er verfehlte die Polizisten nur knapp. Der 42-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht. Am Boden liegend trat er mehrfach nach den eingesetzten Beamten und trafen einen davon am Schienbein. Der 30-jährige Beamte erlitt leichte Verletzungen, blieb aber weiter dienstfähig. Der 42-Jährige wurde zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,15 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell