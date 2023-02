Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl "Zitadelle" (Korrektur zur 1. Meldung; Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5447318)

Hier hat sich ein kleiner Tippfehler eingeschlichen. Bei dem Tattag handelt es sich um Sonntag, 19. Februar 2023.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 21. Februar 2023, kam es gegen 12.50 Uhr in der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person: Eine 55-jährige Frau aus Neuenkirchen-Vörden fuhr vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme mit ihrem PKW entgegengesetzt der Einbahnstraße und stieß dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 49-jährigen Frau aus Alfhausen zusammen. Im Anschluss an diese Kollision beschleunigte die 55-Jährige ihr Fahrzeug und stieß gegen den ersten von insgesamt drei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Dadurch wurden alle drei PKW ineinandergeschoben und so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Auch die Holzfassade einer Hauswand sowie eine Straßenlaterne wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Neunkirchen-Vördenerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, die Alfhausenerin blieb unverletzt.

