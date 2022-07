POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am Freitag, dem 22.07.2022, gegen 17:00 Uhr, wartete ein 50-jähriger Mercedesfahrer an einer roten Ampel in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Auto den Ludwigsplatz und bog nach links in die Bahnhofstraße ein. Hierbei kollidierte er mit dem dort wartenden Mercedes, an welchem durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von etwa ...

