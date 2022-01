Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Fahrradfahrer vertreibt Räuber

Duisburg (ots)

Ein Räuber hat am Freitagabend (7. Januar, 18:10 Uhr) an der Oberhauser Allee einem Mädchen das Smartphone aus der Hand gerissen und sie dabei unsittlich angefasst. Rufe der 14-Jährigen ließen einen Fahrradfahrer (38) aufmerksam werden, der ihr zur Hilfe eilte. Der dunkel bekleidete Unbekannte mit dunklen Haaren und Drei-Tage-Bart flüchtete daraufhin über die Brücke der A42 in Richtung Berliner Straße. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell