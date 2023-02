Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lastrup - betrunkener LKW-Fahrer setzt trotz vorausgegangener Polizeikontrolle und Untersagung der Weiterfahrt in den Niederlanden seine Fahrt bis nach Lastrup fort

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, wurde um 18.30 Uhr ein 34-jähriger Fahrer eines Sattelaufliegers aus Weißrussland auf dem Betriebsgelände eines Fahrzeugwerkes im Lastruper Industriegebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor hatte sich ein Verkehrsteilnehmer, welcher sich auf der Bundesstraße B213 einige Kilometer hinter dem betreffenden Sattelzug befunden hatte, telefonisch an die Polizei gewandt und diese über dessen unsichere und in Teilbereichen massiv verkehrsgefährdende Fahrweise informiert. Bereits im Zuge einer ersten Kontaktaufnahme der Löninger Beamten mit dem 34-Jährigen wurde deutlich, dass der Fahrer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Im Führerhaus seines LKW wurde neben einigen Bierdosen und Flachmännern auch ein Dokument der Polizei den Niederlanden vorgefunden. Hieraus ergab sich, dass der 34-Jährige nur wenige Stunden zuvor bereits in Zwolle (NL) einer Verkehrskontrolle unterzogen worden war. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von 2,00 Promille ergeben, sodass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen worden war. Durch die niederländischen Beamten war dem Fahrer im Anschluss die Weiterfahrt untersagt und seine Fahrerlaubnis einbehalten worden. Warum er seine Fahrt dennoch fortsetzte und wohin sie führen sollte, ist derzeit noch unklar. Ein durch die Löninger Polizisten um 18.30 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Dem 34-Jährigen wurde sodann eine weitere Blutprobe entnommen. Zur Gewährleistung der Verhinderung einer Weiterfahrt wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen. Sein LKW wurde verschlossen und gesichert abgestellt. Die auf dem Auflieger befindliche Fracht wurde durch einen Ersatzfahrer weiter transportiert und ausgeliefert.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, gegen 17.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Verbrauchermarkt in der Anemonenstraße die Geldbörse samt Inhalt einer 85-jährigen Frau aus Cloppenburg. Das Portemonnaie befand sich zum Tatzeitpunkt in ihrer am Arm getragenen Handtasche. Die Dame wurde während der Tathandlung von einem ihr unbekannten Mann abgelenkt. Ihre Geldbörse konnte wenig später auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes wieder aufgefunden werden. Bis auf das Bargeld waren alle darin befindlichen Dokumente noch da. Der Mann, welcher die Dame abgelenkt hat, soll ca. 40 - 50 Jahre alt gewesen sein, größer als 1,80 m, kurze, dunkle Haare gehabt haben und dunkle Bekleidung getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Garrel - Dieseldiebstahl

Zwischen Dienstag, 21. Februar 2023, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 22. Februar 2023, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Beverbrucher Damm Diesel aus einem dort abgestellten Minibagger. Der Abstellort der Maschine war zum Tatzeitpunkt mit Bauzäunen gesichert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Garrel - Ergänzende Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 20. Februar 2023, 23.00 Uhr, und Dienstag, 21. Februar 2023, 07.00 Uhr kam es in der Beverbrucher Straße zu einer Unfallflucht (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5447305). Aufgrund zwischenzeitlicher Ermittlungsergebnisse geht die Polizei davon aus, dass die Schäden nicht, wie zunächst angenommen, von einem Transporter verursacht wurden, sondern von einem PKW Skoda, Modell Superb. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Molbergen OT Ermke - Sachbeschädigung an Haustür

Zwischen Donnerstag, 16. Februar 2023 und Sonntag, 19. Februar 2023, beschädigten bislang unbekannte Täter im Peheimer Damm die Haustür eines 87-Jährigen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 23. Februar 2023, kam es gegen 14.40 Uhr auf dem Linderner Dammm zu einem Verkehrsunfall: Ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe befuhr den Linderner Damm in Fahrtrichtung Lindern aus Löningen kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem PKW in Höhe der Straße Hinterm Bulagsberg nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und kam nach ca. 200 Metern auf einem Feld zum Stehen. Durch den Unfall wurden zwei Mitfahrerinnen des Friesoythers, eine 26-Jährige und eine 33-Jährige, beide ebenfalls wohnhaft in Friesoythe, leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 10.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 23. Februar 2023, kam es gegen 18.15 Uhr auf der Lange Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg befuhr mit seinem PKW die Lange Straße in Richtung Soestenstraße. Er übersah aufgrund der Witterungsverhältnisse das Rotlicht der dortigen Fußgängerampel, sodass es zu einem Zusammenstoß mit einer 63-jährigen Fußgängerin aus Cloppenburg kam, welche die Fahrbahn gerade zu Fuß überquerte. Durch die Kollision wurde die Frau schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des 18-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

