Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht mehr fahrtauglich

Weimar (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, kurz nach Mitternacht wurde die Polizei über ein auf der B7 fahrenden Pkw informiert, der in Schlangenlinien unterwegs war. Offensichtlich war der Fahrer des Ford nicht in der Lage seinen Wagen sicher zu führen. In der Erfurter Straße konnte das Auto samt des Fahrers schließlich angetroffen werden. Schnell stellte sich heraus, dass der auffälligen Fahrweise keine gesundheitlichen Probleme zu Grunde lagen. Dennoch war der Gang zum Arzt mit dem 34-jährigen Erfurter unabwendbar. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,1 Promille. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt.

