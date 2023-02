Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eingebrochen

Weimar (ots)

Die Abwesenheit der Hausbewohner am Mittwochnachmittag nutzten ein oder mehrere Einbrecher in Bad Berka aus. Gewaltsam wurde die Terrassentür des Einfamilienhauses geöffnet, so dass der oder die Täter Zutritt zum Haus erlangten. Im Inneren öffneten sie mehrere Schränke und suchten nach Wertgegenständen. Fündig wurden sie aber nach ersten Erkenntnissen in der Kürze der Zeit nicht. Wer gestern zwischen 16:45 Uhr und 18:25 Uhr Beobachtungen zu möglichen Tatverdächtigen im Bereich des Wohngebietes nahe der Trebestraße gemacht hat, wird gebeten sich mit der PI Weimar unter 03643/882-0 oder der Polizeistation Bad Berka unter 036458/583-0 in Verbindung zu setzen.

