Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufregung mitten in der Nacht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gegen halb vier am Mittwochmorgen herrschte in Eisenberg helle Aufregung. Ein Zeuge informierte via Notruf, dass ein dunkler Pkw durch den Ort fährt. Aus dessen Beifahrerfenster habe er Mündungsblitze gesehen und kurz danach Knallgeräusche vernommen. Trotz des sofortigen Einsatzes mehrerer Streifenwagen sowie dem Polizeihubschrauber konnten keine weiteren Hinweise auf das benannte Fahrzeug gewonnen werden. Es verdichtete sich jedoch der Verdacht, auch aufgrund weitere Zeugenmitteilungen, dass aus dem unbekannten Fahrzeug pyrotechnische Erzeugnisse geworfen wurden. Im Rahmen der Absuche konnte dann auch an mehreren Örtlichkeiten frisch abgebrannte Reste von Böllern aufgefunden werden. Die Spur verlor sich sodann auf der Landstraße in Richtung Bad Klosterlausnitz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

