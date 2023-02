Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fenster eingeworfen

Jena (ots)

Ob es sich um Sachbeschädigung oder gar einen versuchten Einbruch handelt, muss in der Folge ermittelt werden. Unbekannte hatten sich auf ein Schulgelände in der Tatzendpromenade begeben und mit einem unbekannten Tatmittel eine Fensterscheibe beschädigt. Augenscheinlich gelang ein Eindringen in das Gebäudeinnere nicht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro. Festgestellt wurde der Schaden am Dienstagvormittag.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell