LPI-J: Betrunken auf dem E-Scooter

Weimar (ots) - Zwei leere Wasserkisten waren das Beutegut eines Diebes, der am Dienstag in Tröbsdorf unterwegs war. Unberechtigt betrat er ein Grundstück und nahm die zwei Kisten Leergut mit sich, welche er im Anschluss in einen nahegelegenen Getränkemarkt abgab. Die Identität des Diebes konnte ermittelt werden. Den 39-jährigen Weimarer erwartet nun ein Verfahren wegen Diebstahls. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

mehr