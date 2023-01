POL-HI: Einbruchsdiebstahl in Duingen

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). In der Zeit vom 25.01.2023 (14:00 Uhr) bis zum 26.01.2023 (12:15 Uhr) kam es zu mehreren Einbrüchen in Lauben eines Kleingartenvereins in der Straße "Langes Feld" in 31162 Bad Salzdetfurth. Bislang unbekannte Täter haben hierbei Fenster und Türen gewaltsam geöffnet und die Innenräume betreten. Im Inneren haben die Verursacher in Schränken und Ablagen nach möglichem ...

